2021/10/21 | 20:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6kOIxkRY6SA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "رجعوا الفلوس أريد اتعالج": صرخة طفلة سرقوا أموالها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "رجعوا الفلوس أريد اتعالج": صرخة طفلة سرقوا أموالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).