بوتين: واشنطن لم تحقق أيا من أهدافها خلال 20 عاما في العراق وأفغانستان

2021/10/21 | 20:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة لم تحقق أيا من أهدافها خلال 20 عاما في العراق وأفغانستان.وقال بوتين متحدثا في ختام أعمال منتدى فالداي الدولي، اليوم الخميس: “على مدى عقدين من الزمن، كانت أقوى دولة في العالم تشن حملات عسكرية في دولتين لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال، ولكن […]

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