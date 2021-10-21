أمير رمسيس يغادر الجونة معلنًا استقالته كمدير فني للمهرجان قبل يوم من الختام

2021/10/21 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السينمائي أمير رمسيس مغادرته الجونة، متوجهاً إلى القاهرة، الخميس، بعد تقديم استقالته من منصبه كمدير فني للمهرجان، وذلك قبل يومٍ واحد من اختتام فعاليات دورته الخامسة، في 22 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري.

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