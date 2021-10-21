المفوضية تكشف عن مضمون الطعون المقبولة وتؤكد اعتماد أشرطة النتائج كدليل رئيس

2021/10/21 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، مضمون الطعون السبعة المقبولة بقرار من مجلس المفوضين، فيما أكدت اعتماد أشرطة النتائج كدليل رئيس.وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات للإخبارية العراقية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الطعون التي ردت اليوم وعددها 174، لم تكن مسندة بأدلة كافية والمفوضية قبلت 7 طعون تحدثت عن حصول فوارق بأشرطة أصوات المحطات عن النتائج المعلنة، المفوضية تعتمد على الأشرطة المسلمة داخل المحطات كدليل رئيس لحساب الأصوات".وأضاف، أن "المحطات السبع سيتم عد وفرز أصواتها يدوياً للتأكد مما ورد في الطعون وعملية عد وفرز أصوات مجمل المحطات المقبول الطعن بنتائجها بعد إكمال بحث 1400 طعن الكلية يتطلب وقتا".ولفت إلى أن "مجلس المفوضين شكل أكثر من فريق لاستيعاب الطعون من القانونيين والإداريين وسنعمل على حسم ملف الطعون في وقت قليل، المفوضية تعمل على اختصار الفترة الزمنية التي تسبق إعلان النتائج النهائية".وشدد على أنه "لن يتم فتح أي صندوق يعاد فرز أصواته يدوياً دون حضور وكلاء وممثلين عن كل المرشحين".

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