مصطفى الكاظمي يتعهد بحماية متظاهري الإطار.. ويحذر من استغلال الحراك (فيديو)

2021/10/21 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، القادة الأمنيين، إلى عدم السماح لتنظيم داعش باستغلال الثغرات.

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وقال الكاظمي في كلمته خلال اجتماعه بعدد من القيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة تابعها "ناس"، (21 تشرين الأول 2021)، "عليكم مسؤولية تاريخية، وهذا قدرنا في العراق أن نمر بظروف وتحديات صعبة، جيشنا يقوم بجهد أكثر من الطبيعي، حيث يحمي الحدود والأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، و هذا الجهد سينصفه التاريخ".

وأضاف، "اليوم لدينا تحديات ما بعد 2003، ولحد اللحظة نعيش تلك التحديات على الصعيد الأمني والاحتماعي والسياسي، لكن يجب أن نعمل بكل قوة لحماية الوطن".

وتابع، "العراق بلد تعددي سياسياً اجتماعياً وثقافياً ويجب أن نحافظ على هذه التعددية".

وبين، "لدينا بعض التحديات، فمن الطبيعي أن نتخذ بعض الاحتياطات لضمان الأمن وبالخصوص فيما يخص العدو الإرهابي داعش الذي يحاول استثمار أية ثغرة أو ظرف سياسي أو اجتماعي، للحصول على جهد إعلامي يرفع من معنويات أنصاره، لذا يجب عدم السماح للعدو بالحصول على موضع قدم أو عملية داخل مدننا".

وأشار إلى أن "هناك حراكاً لبعض الأطراف السياسية فيما يخص نتائج الانتخابات، يحاول أن يستغلها العدو بأي طريقة، لذلك يجب أن تكون عيوننا يقظة"، مشدداً على "حماية المتظاهرين بحسب ما كفله الدستور، والتظاهر يجب أن يكون ضمن السياقات التي نص عليها القانون والدستور".

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