أمانة مجلس الوزراء تعلن تسلّم التصاميم الخاصة بألف مدرسة ضمن اتفاقية الصين

2021/10/21 | 20:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، تسلمها التصاميم الخاصة بألف مدرسة ضمن الاتفاقية مع الصين، فيما أشار صندوق إعمار محافظة ذي قار إلى المباشرة بتنفيذ 170 مشروعا بمختلف القطاعات في المحافظة.

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وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (21 تشرين الأول 2021)، إنه "تم انجاز 74 مدرسة في عموم العراق ضمن مشروع الأبنية المتلكئة، وننتظر تسلم 40 أخرى"، لافتا الى "انجاز 28 مدرسة كانت متلكئة في محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت التصاميم الهندسية والنماذج الأخيرة لبناء الف مدرسة ضمن الاتفاقية مع الصين كمرحلة أولى من مجموع 7 آلاف مدرسة".

فيما أكد رئيس صندوق اعمار محافظة ذي قار رزاق الركابي، وفق الوكالة، "المباشرة بتنفيذ 170 مشروعا في مختلف القطاعات بمحافظة ذي قار"، مشيرا الى أن "تمويل مشاريع الصندوق حاليا من موازنة الدولة الاتحادية ونتطلع لدعم الدول المانحة والقروض في تمويل المشاريع الاستراتيجية".

وبين الركابي، أنه "نتسلم حاجة المشاريع من الوحدات الإدارية في مدن ذي قار لادراجها ضمن خطة المشاريع بموازنة العام المقبل".

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