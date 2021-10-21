الكشف عن مضمون الطعون السبعة المقبولة بقرار من مجلس المفوضين

2021/10/21 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، مضمون الطعون السبعة المقبولة بقرار من مجلس المفوضين، فيما أكدت اعتماد أشرطة النتائج كدليل رئيس.وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات للإخبارية […]

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