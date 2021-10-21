2021/10/21 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت محاكم وفروع مصلحة خبراء محافظة سوهاج في صعيد مصر واقعة غربية، حيث تم اكتشاف اختفاء أكثر من 47 ألف ملف قضية فى ظروف غامضة.

وتشمل هذ القضايا مختلف أنواع الدعاوى الإدارية والجنايات والمدنية والجنح والأحوال الشخصية فى الفترة ما بين 2010 و2016.

وهي قضايا مقيدة بسجلات الإحالة بمصلحة الخبراء، وقضايا أخري لم يتم تسديدها مفتوحة حتى الآن، مما دفع وزارة العدل، ومصلحة الخبراء إلى تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الفني، وذلك لمراجعة كافة أعمال مكتب خبراء طهطا ويضم محاكم طهطا وطما وجهينة والمراغة وسرعة إعداد تقرير مفصل.

كما أوصت اللجنة بإحالة ثلاث مشرفين على أعمال السكرتارية للتحقيق، وإحالة 23 من الخبراء الهندسيين والحسابيين إلى التحقيق فيما هو منسوب اليهم، وعدم تأدية واجبهم الوظيفي، وإحالة رؤساء الإدارة المركزية لخبراء طهطا، وكبير خبراء ومساعدي كبير الخبراء هندسي وحسابي بذات الإدارة للتحقيق، وإحالة المفتشين الإداري والمالي بالإدارة المركزية لخبراء طهطا للتحقيق.

التالي

منذ ساعة واحدة

ماذا ينتظر الجنيه المصري في المستقبل؟

منذ ساعتين

السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لدخول الحرم المكي

منذ 3 ساعات

قاتل النائب البريطاني يعترف انه ينتمي لداعش

منذ 4 ساعات

قتيل و 3 جرحى بغارات للتحالف العربي على صنعاء

منذ 4 ساعات

فرنسا..



عاصفة “أورور” تقطع الكهرباء عن أكثر من 250 ألف منزل

منذ 5 ساعات

الرئيس اللبناني: العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي

منذ 5 ساعات

آخر تطورات كورونا حول العالم

منذ 7 ساعات

تعديلات على الدستور الأردني للتحديث السياسي

منذ 8 ساعات

الولايات المتحدة تستنكر تصاعد العنف في سوريا

منذ 10 ساعات

مجلس الأمن يدين استفزازات كوريا الشمالية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء 47 ألف قضية بطريقة غامضة في مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء 47 ألف قضية بطريقة غامضة في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).