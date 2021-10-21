هل هو تحالف جديد.. أول اجتماع يجمع النواب المستقلين من 5 محافظات

2021/10/21 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف أحد المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع خاص بالمرشحين المستقلين الفائزين بالانتخابات من 5 محافظات عراقية.

وبحسب الفائز المرشح فقد بلغ عدد الحضور 18 مرشحا من الفائزين بالانتخابات، وهم مستقلون من محافظات النجف وبغداد وبابل والديوانية وديالى.

وتعذر مرشحون آخرون من الحضور مع تخويل الحاضرين باتخاذ القرارات بالانابة عنهم.

ويعد هذا الاجتماع الذي حضره نواب مستقلوون من 5 محافظات عراقية، هو الاول من نوعه بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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