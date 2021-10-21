الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية ويصدر عدداً من التوجيهات

2021/10/21 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية.واطلع الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على مجمل فعاليات قواتنا المسلحة البطلة في مختلف الساحات والمهام الموكلة إليها، واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى …

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