بعد وصولها لإحياء حفلة غنائية..إليسا تغرد: وأخيراً ببغداد العظيمة

2021/10/21 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وصلت الفنانة اللبنانية إليسا إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس (21 تشرين الأول 2021)، لإحياء حفل غنائي فيها يوم غد الجمعة.وقالت إليسا في تغريدة على تويتر: "وأخيراً ببغداد العظيمة"، مرفقة تغريدتها بصورة من العاصمة.وكانت قد نشرت الفنانة اللبنانية إعلان حفلتها في بغداد الذي سيقام على مسرح سندباد لاند يوم غد الجمعة (22 تشرين الأول 2021).يشار إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا احيت حفلاً غنائياً في مدينة أربيل في 25 حزيران الماضي، وكان يعتبر حفلها الأول في العراق.وشهد حفلها إقبالاً كبيراً من قبل جمهور الفنانة اللبنانية من مدن ومناطق مختلفة من العراق وخارجه.يذكر أن إليسا هي فنانة لبنانية من أم سورية تعد من نجوم في العالم العربي في الغناء.ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 من القرن المنصرم./انتهى9

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