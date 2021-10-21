أبناء التيار الصدري في ميسان يباشرون بحملة تنظيف المدارس التي دعا لها الصدر

2021/10/21 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / باشر أبناء التيار الصدري في محافظة ميسان بمشاركة أئمة الجمع وابناء سرايا السلام وبرلمانيي الكتلة الصدرية بالتعاون مع مشروع البنيان المرصوص ، بحملة تنظيف وتأهيل المدارس التي ‏دعا لها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قبل بدء العام الدراسي الجديد "./انتهى س

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