مذكرة تفاهم سياحية بين العراق وباكستان

2021/10/21 | 20:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة السياحة، الخميس، توقيع مذكره تفاهم بين العراق وباكستان في مجال التعاون السياحي.

وذكرت الهيئة في بيان، 21 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "رئيس هيئة السياحة ظافر مهدي عبد الله استقبل، في مكتبه الرسمي، سفير جمهورية باكستان لدى العراق أحمد أمجد علي، بحضور مدير عام دائرة المجاميع السياحية أيمن نعمت ومدير قسم العلاقات الدولية علي ياسين ومدير قسم العلاقات العامة والإعلام محسن عبد علي هاشم".

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وأضاف البيان، أنّ اللقاء شهد "مناقشة وجهات النظر حول آليات التنسيق السياحي بين العراق وباكستان، والاتفاق على توقيع مذكره تفاهم في مجال التعاون السياحي في أقرب وقت بعد أن تم استحصال كافة الموافقات الرسمية، واتفق الجانبان على رسم خارطة طريق لتعزيز وتنمية القطاع السياحي من خلال عقد اجتماعات دورية".

وأكّد البيان، أنّ "رئيس هيئة السياحة قدم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال المجاميع السياحية القادمة من دولة باكستان لزيارة العتبات الدينية، عن طريق النافذة الواحدة، على أن تكون هناك شركه رصينة ومعتمده رسميًا من قبل هيئة السياحة".

من جانبه، أعرب السفير الباكستاني، وفق البيان، عن "تقديره وتقدير بلاده على التسهيلات التي قدمت من قبل الهيئة لاستقبال الزائرين الباكستانيين"، مؤكدًا "عزمه تعميق أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، على رأسها السياحة، وذلك عن طريق الاستثمار في مجال السياحة من قبل أهم الشركات الباكستانية".

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