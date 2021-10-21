الصندوق السعودي للتنمية يبحث تطوير التعاون مع موريتانيا والعراق

2021/10/21 | 21:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم السالم، والرئيس التنفيذي للمصرف بالمملكة يزيد أبو نيان.وجرى خلال اللقاء مناقشة خط التمويل …

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