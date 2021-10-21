2021/10/21 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كررت الولايات المتحدة، الخميس، موقفها من التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بطرد سفراء 10 دول من بينها الولايات المتحدة ردا على دعوة وجهتها هذه الدول للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا.

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