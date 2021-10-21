مفوضية الانتخابات تكشف عن أعداد الطعون والشكاوى في الاقتراع المبكر

2021/10/21 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن أعداد الطعون والشكاوى المقدمة في عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة.

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