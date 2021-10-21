بحثا أربعة ملفات.. تفاصيل اجتماع حركة امتداد والجيل الجديد

2021/10/21 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف بيان رسمي لحركة امتداد، اليوم الخميس، تفاصيل اجتماع الأخيرة مع حراك الجيل الجديد.

وذكر بيان الحركة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأمين العام لحركة امتداد علاء كامل الركابي والوفد المرافق له زار اليوم، رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد في مكتبه في محافظة السليمانية".

وأشار البيان، إلى أنه "تم التباحث حول نتائج الانتخابات ودور المفوضية في انجاح العملية الانتخابية، وكذلك الرؤية المشتركة لمستقبل البلد وتفعيل الدور النيابي".

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