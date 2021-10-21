نينوى :اللجنة المشكلة بجرد مبالغ داعش في خزائن البنك المركزي تعلن انتهاء اعمالها

2021/10/21 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/أعلن مدير البنك المركزي العراقي في الموصل حسين لازم عن انتهاء اعمال اللجنة المشكلة باستخراج المبالغ تعود لعصابات داعش والتي كانت بخزنات البنك المركزي تحت الانقاض".وقال لازم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" اللجنة المشكلة بجرد مبالغ تنظيم داعش التي عثر عليها في خزائن البنك المركزي في الموصل أنهت اعمالها بعد العثور على 217كيسا لمبالغ صغيرة وتالفة ونحو 50 رزمة صكوك تابعة لعناصر التنظيم "/انتهى

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