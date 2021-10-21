الرئيس التونسي يعتزم إطلاق

2021/10/21 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، إنه سيتم "إطلاق حوار وطني صادق ونزيه، يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي.

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