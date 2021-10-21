2021/10/21 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على مسؤول نقل عوائل داعش من مخيم الهول السوري إلى العراق.وأوضحت الخلية في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، انه “من خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمسؤول نقل عوائل داعش من مخيم الهول إلى العراق المركز الخبري الوطني.

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