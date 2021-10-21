وفاة المفكر المصري حسن حنفي أحد أبرز كتّاب (الزمان) سنوات عديدة

2021/10/21 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- الزمان رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس المفكر المصري حسن حنفى، عن عمر ناهز 86 عاما،وهو احد منظرى تيار اليسار الإسلامى، وتيار علم الاستغراب، وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.وكان حنفي احد كتاب – الزمان- نشر فيها ابرز مقالاته الفكرية وتابعه جمهور عربي واسع على مدى عدة سنوات وحنفى […]

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