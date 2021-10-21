الاستخبارات العسكرية ’تصطاد’ مسؤولاً ’مهمّاً’ في التنظيم شمال غربي العراق

2021/10/21 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القبض على "مسؤول" نقل عوائل داعش من مخيم الهول السوري إلى العراق.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الأول 2021)، إنه "من خلال المتابعة المستمرة وتحديد تحركاته واماكن تواجده، واستنادا إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية لشعبة استخبارات الفرقة ٢٠ من مفاصل المديرية في قيادة عمليات غرب نينوى، والتي أكدت تواجد أحد الاهداف المهمة المطلوبة للمديرية في منطقة مجمع الجغيفي بقضاء سنجار غربي نينوى، وهو الإرهابي المسؤول عن نقل عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية من مخيم الهول في سوريا إلى الأراضي العراقية عن طريق التهريب وتزوير المستمسكات، وعلى ضوء ذلك توجهت المفارز الاستخبارية وقوة من الفوج الثالث في لواء المشاة ٤٣ نحو الهدف ونصب كمين محكم له ومحاصرته والقاء القبض عليه".

وأضافت، أنه "بعد إلقاء القبض على المطلوب، جرى تسليمه لجهة الطلب".

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