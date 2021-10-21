2021/10/21 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tJ1btk2hb94

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زخم نسوي في البيت التشريعي القادم.. وملفات عديدة مساندة للمراة بانتظار الحسم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زخم نسوي في البيت التشريعي القادم.. وملفات عديدة مساندة للمراة بانتظار الحسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).