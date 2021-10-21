2021/10/21 | 21:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ma6NZhx2hdA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرتضى الملا : التظاهرات خرجت لإحقاق الحق والمطالبة بأصواتهم التي ضاعت) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرتضى الملا : التظاهرات خرجت لإحقاق الحق والمطالبة بأصواتهم التي ضاعت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).