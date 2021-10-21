اعتقال مسؤول نقل 'عوائل داعش' من مخيم الهول الى العراق

2021/10/21 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن اعتقال مسؤول نقل "عوائل داعش" من مخيم الهول السوري الى العراق.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة وتحديد تحركاته واماكن تواجده، واستناداً الى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية لشعبة استخبارات الفرقة ٢٠ من مفاصل المديرية في قيادة عمليات غرب نينوى، والتي أكدت تواجد احد الاهداف المهمة المطلوبة للمديرية في منطقة مجمع الجغيفي بقضاء سنجار غربي نينوى، وهو الارهابي المسؤول عن نقل عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية من مخيم الهول في سوريا الى الاراضي العراقية عن طريق التهريب وتزوير المستمسكات".

وأضافت أنه "على ضوء ذلك توجهت المفارز الاستخبارية وقوة من الفوج الثالث في لواء المشاة ٤٣ نحو الهدف ونصب كمين محكم له ومحاصرته والقاء القبض عليه، حيث جرى تسليمه لجهة الطلب".

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