2021/10/21 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجابة عن سؤال حول رأيه في احتمال ترشح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.وسأل بوتين كريستيان وينتون الأمريكي صاحب السؤال: “هل ستصوت لصالح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين يرفض التعليق على احتمال ترشح ترامب لولاية جديدة المركز الخبري الوطني.

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