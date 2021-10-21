اربعة ملفات في اجتماع عبدالواحد والركابي بالسليمانية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة

2021/10/21 | 22:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس "حراك الجيل" شاسوار عبدالواحد بحث 4 ملفات مع الأمين العام لحركة "إمتداد" علاء الركابي في السليمانية، الخميس، قبيل تشكيل الحكومة الجديدة.

وكتب عبدالواحد في تغريدة على تويتر، اليوم (21 تشرين الاول 2021)، انه "استقبلنا الامين العام لحركة امتداد د.علاء الركابي والوفد المرافق له، تم بحث نتائج الانتخابات ودور المفوضية في انجاح العملية الانتخابية".

واضاف، انه بحثنا "كذلك الرؤية المشتركة لمستقبل البلد وتفعيل الدور النيابي".

جدير بالذكر ان حراك الجيل الجديد كان قد فجر مفاجأة كبيرة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد تمكنه من زيادة عدد مقاعده البرلمانية الى ثلاثة اضعاف، بالمقارنة مع انتخابات 2018، وحصوله على 9 مقاعد.

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