العنكوشي يعلن تسمية ملعب الديوانية بملعب ابو مهدي المهندس

2021/10/21 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

اعلن مدير نادي الديوانية حسين العنكوشي، اليوم الخميس، عن تسمية ملعب الديوانية بملعب أبو مهدي المهندس.

وقال العنكوشي في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعتها (بغداد اليوم): "نعلن عن تسمية ملعب الادارة المحلية في محافظة الديوانية بملعب الشهيد المهندس اكراماً لشهيد العراق آبو مهدي المهندس".

وأضاف انه "حصلت موافقة وزاره الشباب والرياضة على ذلك كوننا الشركة المستثمرة للمشروع لمدة 25 عاما".

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