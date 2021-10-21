تحذيرات من مقاطعة

2021/10/21 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس تحالف تصميم الفائز بالانتخابات البرلمانية المبكرة عامر الفايز، اليوم الخميس، من مقاطعة "قوى مؤثرة" العملية السياسية بسببعدم تصحيح نتائج الانتخابات المبكرة.

وقال الفايز لـ(بغداد اليوم) ان "رفض نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، لم يحدث سابق له طيلة السنوات الماضية، فهناك اغلبية سياسيةترفض هذه النتائج"، مؤكدا ان "هذا الرفض مؤيد بدعم شعبي من خلال التظاهرات والتي تحولت الى اعتصامات مفتوحة في العاصمةبغداد، وربما تنقل الى محافظات اخرى".

وبين ان "المعطيات تؤكد ان الاصرار على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، الحالية، دون الذهاب الى اعادة عملية العد والفرز يدوياً كماتريد بعض القوى المؤثرة"، موضحا ان "هذا الأمر ربما يدفع هذه القوى الى مقاطعة العملية السياسية والانسحاب منها، وهذا الأمر بكلتأكيد ستكون له تبعات كبيرة على مختلف الاصعدة".

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