روما يتعرّض لهزيمة مدوية تضع مورينيو تحت الضغط في دوري المؤتمر الاوروبي

2021/10/21 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعرّض روما لهزيمة مدوية في دوري المؤتمر الأوروبي من شأنها أن تضع البرتغالي مورينيو تحت الضغط.وفاجأ بودو النرويجي ضيفه روما الإيطالي وانتصر عليه 6-1 اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.وتقدم بودو مع نهاية الشوط الأول بهدفين لبوثيم وبيرغ (8و20) مقابل هدف للإسباني كارليس بيريز (28)، ليجري مورينيو ثلاثة تبديلات قبل انطلاق صافرة النصف الثاني.وجاءت النتائج عكسية بعد تبديلات مورينيو إذ أضاف بوثيم الهدف الثاني له والثالث لفريقه (52) قبل أن يكمل سولباكين (81 و80) وبيليغرينو (78) السداسية.وتوقف رصيد روما عند ست نقاط في الوصافة بفارق نقطة عن بودو المتصدر، قبل التقاء سسكا صوفيا البلغاري وزوريا الأوكراني (دون نقاط) الليلة./انتهى9

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