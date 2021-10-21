وزير الزراعة يوجه بتسليم الأسمدة للفلاحين في المحافظات الجنوبية حسب موسم الاستزراع

2021/10/21 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، بأطلاق تسليم ألاسمدة للفلاحين والمزارعين، وذلك تزامناَ مع اقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021 -2022، بغية مساعدة الفلاحين والمزارعين على إتمام عملهم الزراعي.وبين الخفاجي، ضرورة" تسليم الاسمدة من الخزين المتوفر، بسبب التلكؤ في وصول الأسمدة من وزارة الصناعة، حيث أن وزارة الزراعة كانت ساعية لتوفير البذور والاسمدة للفلاحين في المواعيد المحددة، لإتمام إنجاز العمل الزراعي والخطط الطموح للوزارة،سيما بعد تحقيقها للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والنجاحات المتحققة في مجال محاصيل الخضر والثروة الحيوانية والدواجن".كما وجه الخفاجي، ان" يتم تسليم الأسمدة من المخازن القريبة من الشعب الزراعية للمحافظات الجنوبية، حسب موسم الاستزراع، وذلك لتقليل الجهد والتكاليف على الفلاحين، فضلا عن توفير إمكانية استلام البذور والاسمدة في ان واحد".واضح أن "الوزارة ماضية بجهودها لتوفير الأسمدة والبذور لعموم المحافظات وحسب المواسم الزراعية ومواعيد الاستزراع، فضلا عن خططها في حماية المنتج المحلي وتطوير الاقتصاد الوطني"./انتهى8

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