توضيح من المفوضية حول التوقيتات والإجراءات الخاصة بالطعون

2021/10/21 | 22:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن الآلية والتوقيتات الخاصة بإجراءات تدقيق الطعون المقدمة بنتائج الاقتراع.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان في تصريح، إنّ "المفوضية تنظر للطعون المقدمة بمنظار واحد وتستدعي كل حالة يمكن بموجبها اتخاذ الإجراء المناسب وإن كان سيطول".

وأضاف سلمان، أنّ "أيّة محطة من المحطات تستدعي العد والفرز اليدوي بعد تقديم الطعون، فإنها ستأخذ وقتًا خارج مدة العشرة أيام المحددة للنظر بالطعون وستكون ضمن الوقت المفتوح لاستكمال الطعون".

وأوضح سلمان، أنّ "أمر حسم الطعون لا يتعلق بالمدة المحددة بل بحسب الحالة التي تستدعيها"، مبينًا أنّ "قرارات العد والفرز اليدوي لمحطة أو أكثر ستصدر وفق نتائج النظر في الطعون".

كما بيّن، أنّ "إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أنّ يكون العد والفرز إلكترونيًا، وبخلاف ذلك سيقتصر الفرز اليدوي على المحطات التي يقبل الطعن بنتيجتها، أما بشكل شامل فذلك لا يمكن لعدم وجود سند قانوني".

وسبق أن أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، تسلم ما يقارب 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام.

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