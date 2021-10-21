2021/10/21 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات نشرتها شركتا Pfizer-BioNTech الخميس 21 أكتوبر، أن إعطاء جرعة تنشيطية من اللقاح الذي طورته شركة Pfizer الأميركية وشريكتها BioNTech الألمانية للوقاية من فيروس كورونا أعاد فعالية اللقاح بنسبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة Pfizer: الجرعة التنشيطية ضد كورونا تظهر فعالية مرتفعة ضد المتحور دلتا المركز الخبري الوطني.

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