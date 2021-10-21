النفط يتراجع بأكثر من 1% عند التسوية ويسير عكس توقعات البنك الدولي

2021/10/21 | 22:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بنسبة أكبر من 1 بالمائة، على الرغم من توقعات البنك الدولي بعدم انحفاض الأسعار قبل 2023.وأنهى خام "نايمكس" تعاملات اليوم، فاقداً 92 سنتاً، ليهبط بنسبة 1.1 بالمائة عند مستوى …

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