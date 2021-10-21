جوزيه مورينيو يتلقى أقسى خسارة في مسيرته كمدرب

2021/10/21 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق فريق "بودو/غليمت" النرويجي المغمور أقسى خسارة في مسيرة المدرب البرتغالي جوزيه مورنيو عندما أسقط ضيفه روما الإيطالي 6-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة القارية المستحدثة "كونفرنس ليغ" الخميس، في أمسية شهدت أيضًا سقوط توتنهام الإنكليزي بهدف نظيف أمام مضيفه فيتيس الهولندي.

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