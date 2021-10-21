2021/10/21 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تعرض فريق روما لهزيمة مذلة أمام مضيفه بودو غليمت النرويجي 6-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.وجاءت الهزيمة التي تعد واحدة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خسارة مذلة لروما في الدوري الأوروبي وأكبر هزيمة لمورينيو بمسيرته المركز الخبري الوطني.

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