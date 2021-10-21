هتافات لبنانية دعمًا للقاضي بيطار.. ومطالبات بالعدالة في تحقيق انفجار مرفأ بيروت

2021/10/21 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استثناءات قليلة، توحدت الصفوف من النخبة السياسية في لبنان، داعية إلى إقالة القاضي طارق بيطار، الذي يقود التحقيق في انفجار المرفأ العام الماضي، بينما يطالب العديد من المواطنين ببقاء القاضي.

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