محلل سياسي: على المفوضية عليها أن تنصاع الى صوت الشعب الذي يقول هناك تزوير بالانتخابات

2021/10/21 | 22:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ رأى عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية يوم الخميس، ان البلاد أمام معادلة لا تريد المفوضية اعطاء اي جواب للمعترضين فيها.وقال السراج لبرنامج حصاد الايام؛ إن في مدينة ميامي إبان عهد بوش قرروا اعادة العد اليدوي واستمر أكثر من شهر .وأكد السراج؛ أن على المفوضية عليها أن تنصاع الى صوت الشعب […]

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