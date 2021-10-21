مكافحة الإجرام تكشف ملابسات جريمة قتل نفذتها امرأة ضد زوجها في واسط

2021/10/21 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية مكافحة إجرام محافظة واسط، الخميس، كشف ملابسات جريمة قتل في المحافظة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الأول 2021)، إنه "بعد ورود إخبار إلى شعبة مكافحة إجرام الصويرة بوجود حادث قتل لشاب ثلاثيني ضمن قاطع الصويرة، باشرت الشعبة بفتح تحقيق فوري بالحادث وجمع المعلومات والأدلة، وكانت الشكوك تدور حول زوجة المقتول".

وأضافت، "وبعد التعمق بالتحقيق اعترفت صراحة بقيامها بارتكاب الجريمة من خلال إصابته في منطقة الرأس واليد اليمنى، وعلى إثرها فارق الحياة، وذلك إثر خلاف عائلي حدث بينهما".

وتابعت، "تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وإجراء الكشف والمخطط على محل الحادث، وضبط أداة القتل بمحضر أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إرسالها إلى المحكمة المختصة لتنال جزاءها العادل".

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