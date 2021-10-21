قيس العامري يقدّم أوراق اعتماده سفيراً للعراق في سلطنة عُمان

2021/10/21 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدم السفير قيس سعد العامري، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق لدى سلطنة عُمان إلى وزير الخارجية بدر البوسعيدي.

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وبحسب بيان للخارجية تلقى "ناس" نسخة منه (21 تشرين الأول 2021)، فقد "جرى التباحث في شأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح كلا الشعبين".

ونقل السفير "تحيات وزير الخارجية فؤاد حسين إلى نظيره العماني، ورغبة العراق في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومواجهة التحديات المشتركة"، معرباً عن "تطلعه لأن تشهد العلاقات بين البلدين موقعاً متميزاً".

من جانبه أكد وزير الخارجية العُماني "دعمه لجهود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين بغداد ومسقط، وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة".

وتمنى البو سعيدي، "الموفقية، والنجاح في عُمان.مهام عمله،" ومبدياً "استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل التسهيلات للبعثة الدبلوماسية في سلطنة".

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