دميانة نصار أم ماريو المرأة المصرية المعيلة بين الإنكار والإقرار - إلهامي الميرغني

2021/10/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني دميانة نصار أم ماريوالمرأة المصرية المعيلة بين الإنكار والإقرارعرضت في كتابات سابقة لواقع وابعاد الفقر المتعدد الأبعاد في مصر ومن واقع التقارير الرسمية المنشورة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وعادة نستخدم المصادر الحكومية الرسمية للمعلومات حتى لو اختلفنا على طريقة الحساب.



أنزعج بعض الفنانين في مهرجان الجونة عند عرض فيلم "ريش" للمؤلف والمخرج عمر الزهيري الذي اعتمد على ممثلين ......





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