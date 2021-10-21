سياسيان.. لماذا لا يتسنم الصدر رئاسة الوزراء؟.. واحدهما يعلق على 'الگصگوصة'

2021/10/21 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى سياسيون عراقيون، الخميس، رغبتهم في تسنم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منصب رئاسة الوزراء.

وذكر السياسي المستقل، ليث شبر، في تغريدة على "تويتر" وتابعها NRT عربية اليوم (21 تشرين الاول 2021): "لماذا لا يكون مقتدى الصدر رئيسا للوزراء مادام الصدريون يريدون لرئاسة الوزراء صدريا قحا؟! ..".

وتساءل شبر، بالقول "أليس من الأفضل أن يتسنم السيد الرئاسة حتى ينفذ برنامجه الإصلاحي وأن يكون في موقع المسؤولية تأسيا بجده علي بن أبي طالب..



"، خاتما حديثه بسؤال آخر "برأيكم ماهو السبب في عدم وجود هذا الطرح؟".

من جانبه أعلن السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، مشاطرته لرأي "شبر" في تسنم الصدر رئاسة الوزراء.

وكتب الشيخ علي تغريدة على "تويتر" وتابعها NRT عربية اليوم الخميس، انه "عطفا على تغريدة الدكتور ليث شبر أشاطره الرأي في تسنم السيد مقتدى الصدر رئاسة الوزراء اقتداء بالسيد محمد الصدر رئيس الوزراء في العهد الملكي".

وأضاف "وبدلا من أن يضع السيد كومة فايلات أمامه، يجيب موظف وينطيه مگص وبند ورق A4 حتى يطيحلهن دگ گص..



وتشتغل الگصاگيص (جمع گصگوصة) للصبح".

وحصل التيار الصدري على أعلى عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الاول 2021 بواقع 73 مقعدا، بحسب النتائج الأولية للانتخابات.

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