عمره 66 مليون سنة.. أميركي يشتري

2021/10/21 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بيع هيكل ديناصور "ترايسيراتوبس"، هو الأكبر من نوعه على الإطلاق، مقابل 6.6 مليون يورو (حوالي 7.67 مليون دولار) بدار مزادات باريسية.

وحاز على الهيكل الضخم (8 أمتار) هاو أميركي دفع سعرا بلغ أكثر من 4 أضعاف القيمة المتوقعة، وذلك بعدما "وقع في حب الترايسيراتوبس" الذي يبلغ عمره 66 مليون سنة، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ويشكل السعر "رقما قياسيا في أوروبا" على صعيد مزادات أحافير الديناصورات.

والترايسيراتوبس المباع، الذي يدعى "بيغ جون"، محفوظ بحالة جيدة، (الهيكل العظمي مكتمل بنسبة 60%، وجمجمته مكتملة بنسبة 70%)، وتم العثور عليه في ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة عام 2014، وجمع أجزاءه متخصصون في إيطاليا، بحسب ما نقلت "الغارديان".

والآن سيعود الديناصور إلى موطنه بالولايات المتحدة، حيث يحتفظ المشتري، الذي لم تعلن هويته، بمجموعته الخاصة.

وفاز الهاوي الثري بالديناصور بعدما تغلب على 10 مزايدين آخرين في منافسة حامية، رُفع خلالها السعر مرارا لاسيما في الدقائق الأخيرة، بحسب "غارديان".

واعتبر مفوض دار مزادات "دروو" في باريس، ألكسندر جيكيلو، أن السعر "لافت".

وسُجل الرقم القياسي العالمي في هذا المجال خلال مزاد على "تيرانوصور" سنة 2020 في نيويورك، دفع خلاله هاوي جمع مبلغ 31.8 مليون دولار لشراء الهيكل العظمي، بحسب "فرانس برس".

شعور بالأسف

وحسب مسؤولين بمتاحف وعلماء المتحجرات فإن ثمة شعورا شديدا بالأسف لأن أحافير مثل هذه ستصبح جزءاً من مجموعات خاصة، بدلاً من أن تعرض في المتاحف.

وقال عالم المتحجرات، فرانسيس دورانتون، موضحا أن السعر المبدئي لـ"بيغ جون" يعادل موازنة المتحف المخصصة للاستحواذ على مدى 20 أو 25 عاما"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

لكن عالم المتحجرات في المعهد الملكي للعلوم الطبيعية في بلجيكا، باسكال غودفروا، له رأي آخر إذ قال: "هنا، نحن لا نهتم..



فلدينا الكثير من الترايسيراتوبس"، بينما أشار دورانتون إلى أن هذا الهيكل تحديدا "أكبر قليلاً ليس إلاّ"..!

بينما تشير أمينة مجموعات علم الحفريات في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، آن ليز فولي، إلى أن لهذا الهيكل أهمية "حتى لو كان لترايسيراتوبس"، إذ لاحظت أن "ثمة دائماً جوانب غي معروفة كثيراً".



ورأت أن "بعض العظام قد تكون محفوظة بشكل أفضل وقد توفر معلومات جديدة".

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