توتنهام يتعرض للخسارة أمام فيتيس أرنهيم الهولندي بدوري المؤتمر الأوروبي

2021/10/21 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تعرض نادي توتنهام للخسارة 0-1 أمام فيتيس أرنهيم الهولندي بدوري المؤتمر الاوروبي.وسجل ماكسيمليان فيتيك هدف المباراة الوحيد لفيتيس في الدقيقة 78.ورفع فيتيس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، تاركًا توتنهام في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.وفاز رين الفرنسي على مضيفه مورا السلوفيني 2-1.ورفع رين رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، فيما يظل مورا دون رصيد من النقاط في المركز الأخير.وحقق لاسك النمساوي، فوزًا ثمينًا 3-0 خارج أرضه على ألاشكيرت الأرميني.وتعادل فلورا تالين الفنلندي مع مضيفه أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي 2-2.وفاز فينورد الهولندي على ضيفه يونيون برلين 3-1، ورفع فينورد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول.وتغلب باوك اليوناني على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي 2-1، ورفع باوك رصيده إلى 7 نقاط.وفاز كارباج أغدام على كايرات ألماتي الكازاخي 2-1.ويتصدر كارباج أغدام، الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بازل صاحب المركز الثاني./انتهى9

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