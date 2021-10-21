سفير جمهورية العراق في أوسلو يبحث مع رئيس منظمة الهجرة الدولية (IOM) آليات العمل بالعودة الطوعية

2021/10/21 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل سفير جمهورية العراق في أوسلو علي ياسين محمد كريم، رئيس منظمة الهجرة الدولية الجديدة في مملكة النرويج فاتو ديالو نديايي ومساعدها ايميل اندرسون، في مقر السفارة.وأوجزت نديايي تعريفاً بسيطاً عن المنظمة وعملها ونشاطاتها الأخيرة في ساحة عمل البعثة، وحجم الخدمات المقدمة، وآليات العودة الطوعية للمهاجرين.وناقش السفير عن آليات العمل بالعودة الطوعية وفيما إذا كان هناك عراقيين مسجلين في المنظمة ضمن برنامج العودة الطوعية، و أجابت نيايي قائلةً: "حالياً لا يوجد أي مواطن عراقي مسجل ضمن برنامج العودة الطوعية وان جميع الملفات السابقة بخصوص العودة الطوعية قد حُسمت".وفي نهاية اللقاء، أشادت رئيسة المنظمة بدور السفارة بالتعاون في مجال تسهيل قضايا المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق، راجين دوام التعاون المتبادل في قضايا العودة الطوعية بما يخدم مصالح أبناء الجالية العراقية./انتهى9

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