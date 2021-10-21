2021/10/21 | 23:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AyO9868EEno

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوارات تشكيل الحكومة تجري بمقاطعة المعترضين على النتائج | تقرير حازم الشرع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوارات تشكيل الحكومة تجري بمقاطعة المعترضين على النتائج | تقرير حازم الشرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).