2021/10/21 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مدير نادي الديوانية حسين العنكوشي، اليوم الخميس، عن تسمية ملعب الديوانية بملعب الشهيد أبو مهدي المهندس.وقال العنكوشي في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، تابعها ” المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسمية ملعب الديوانية بـ”ملعب الشهيد ابو مهدي المهندس” المركز الخبري الوطني.

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