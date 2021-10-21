2021/10/21 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ربما تكون قد سمعت أكثر من مرة أحد الأشخاص يقول إنه لم يستسغ مذاق الطعام أثناء رحلة على متن الطائرة، وقد يؤدي هذا إلى انطباع أن شركة الطيران تقدم طعاما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا لا نشعر بـ”المذاق الحقيقي” على الطائرات؟ المركز الخبري الوطني.

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