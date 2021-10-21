مضرب عن الطعام.. تدهور صحة محتجز فلسطيني لدى إسرائيل

2021/10/21 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جماعة تمثل المعتقلين، الخميس، إن فلسطينيا محتجزا من قبل السلطات الإسرائيلية في وضع "خطير للغاية" بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

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