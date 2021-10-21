2021/10/21 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانبار تتصدى لهجوم شنه داعش قرب الرطبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تتصدى لهجوم شنه داعش قرب الرطبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تتصدى لهجوم شنه داعش قرب الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).